Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

Додано: Пон 07 тра, 2018 23:59

kalinavalera1 написав: Вот цитирую - ваш обыкновенный фашизм - как есть. Вы ждете смерти пенсионеров ? С чего вы взяли , что дети ждут их смерти ? Пенсионеры - это полноценные самостоятельные люди. Они не зависят от детей и дети не зависят от них. Вы даже не понимаете что пишите ? За чем вам что бы ВСЕ ПЕНСИОНЕРЫ УМЕРЛИ? При чем вы к пенсам ? Какое вам дело до посторонних пенсионеров ? Вы сочиняете мысли их детей ? Вот цитирую - ваш обыкновенный фашизм - как есть. Вы ждете смерти пенсионеров ? С чего вы взяли , что дети ждут их смерти ? Пенсионеры - это полноценные самостоятельные люди. Они не зависят от детей и дети не зависят от них. Вы даже не понимаете что пишите ? За чем вам что бы ВСЕ ПЕНСИОНЕРЫ УМЕРЛИ? При чем вы к пенсам ? Какое вам дело до посторонних пенсионеров ? Вы сочиняете мысли их детей ?

Где там в моей цитате написано, что я жду, когда пенсы помрут? По-моему, там русским по-белому написано, что стоимость содержания жилья для пенсионера околонулевая.Про закрытые амбулатории, про полезность алкашей, унаследовавших трешку по сравнению с людьми, копящими на собственное жилье, и, поэтому вынужденными временно уплотниться, как в том анекдоте "3,14зди-3,14зди, приятно слушать".А насчет полезности родителей алкашей, то вам грех не знать, что кол-во комнат определялось не полезностью, а кол-вом детей.Если у стариков социальные связи - то пусть за эти социальные связи платят их наследники. Мне на их социальные связи с высокой колокольни (как их им на мои социальные связи).Еще раз, если Вы не поняли. Я не хочу ничьей смерти. Я не хочу ни у кого забирать квартиры. Я всего лишь хочу, чтобы каждый платил сам за себя, а не так, как сейчас тот, кто крутится и зарабатывает платит за того, кто может сам (или родня) за себя платить, но прикидывается бедным. И то, сколько ЧПшников на кассе Сильпо к этому никакого отношения не имеет.