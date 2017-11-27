Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

Додано: Нед 20 тра, 2018 17:27

summacut написав: В то же время у пенсов есть дети, которые могут оказать посильную помощь в купле-продаже, а на разницу в 350-400к гривен (можно раскидать по нескольким госбанкам, можно не раскидывать) можно без проблем платить коммуналку, еще и на хлеб с молоком останется. Но никто не горит, а причина проста - дети хотят получить квартиру в городе, ибо она банально дороже, и содержание квартиры, пока пенс жив, околонулевое. В то же время у пенсов есть дети, которые могут оказать посильную помощь в купле-продаже, а на разницу в 350-400к гривен (можно раскидать по нескольким госбанкам, можно не раскидывать) можно без проблем платить коммуналку, еще и на хлеб с молоком останется. Но никто не горит, а причина проста - дети хотят получить квартиру в городе, ибо она банально дороже, и содержание квартиры, пока пенс жив, околонулевое.

Summakut, можно продать не только квартиру, Вы забыли про многочисленные ломбарды, туда можно отнести все ценности заработанные за всю жизнь и полученные в наследство, ещё, людям с маленькими доходами можно стать донором и продать орган, если не хватает заплатить за газ, свет, тепло. Только если переехать из города в равноценную квартиру в область, там тоже надо платить за ту же коммуналку, так что субсидию ему дадут одинаковую, при одинаковой пенсии. И на Ваши доходы чужая субсидия не влияет. Не забывайте что Вы тоже будете пенсионером и даже, может случиться безработным, такие шансы есть у каждого, и нечего рассчитывать на детей, и тогда Вы вспомните про государство, которому Вы много лет платили налоги. В Европейских странах дети рано отделяются от родителей, создают семьи вдали от родителей и совсем не обязаны оплачивать за них коммуналку. У них любая зарплата, пенсия покроет не только коммуналку и ещё останется на еду и медицину. Так что, SUMMAKUT, радуйтесь что Вы зарабатываете не плохо и хватает не только на коммуналку, и не надо завидовать пенсионерам на субсидии. У меня есть родственники и соседи у которых субсидия совсем не такая огромная, как Вы тут пишите, они оплачивают больше чем сумма по субсидии, их платежи далеки от "нулевых".Самый быстрый способ уменьшения субсидиантов, это сделать цену газа: себестоимость добычи + 10% прибыль, такая прибыль считается хорошей в цивилизованных странах, тогда и тариф снизится существенно. Но нашему Нефтегазу и уряду всё мало, в 2019 тариф уже будет в 2 раза больше.И вскоре может случиться что и Вам перепадёт от этого пирога, так что потерпите ещё немножко.