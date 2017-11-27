Кстати это не я первый определил все признаки КРАСНОГО фашизма. Никто не считал что в СССР был коммунизм. СССР при Сталине весь мир определял как "красный фашизм" в отличие от коричневого гитлеризма.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 22:39
Re: Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...
Кстати это не я первый определил все признаки КРАСНОГО фашизма. Никто не считал что в СССР был коммунизм. СССР при Сталине весь мир определял как "красный фашизм" в отличие от коричневого гитлеризма.
Додано: Пон 07 тра, 2018 22:46
Не пытайтесь прикрыть свое вранье обвинением во лжи других.
Я выше четко расписал. Уменьшение налогов тут ни при чем. Но факт в том, что за субсидии других платят те, кто эти сусидии не получает.
Не было там ни того ни другого. Для начала хоть понитересуйтесь что такое фашизм вообще, хотя кому я говорю...
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Додано: Пон 07 тра, 2018 23:59
Где там в моей цитате написано, что я жду, когда пенсы помрут? По-моему, там русским по-белому написано, что стоимость содержания жилья для пенсионера околонулевая.
Про закрытые амбулатории, про полезность алкашей, унаследовавших трешку по сравнению с людьми, копящими на собственное жилье, и, поэтому вынужденными временно уплотниться, как в том анекдоте "3,14зди-3,14зди, приятно слушать".
А насчет полезности родителей алкашей, то вам грех не знать, что кол-во комнат определялось не полезностью, а кол-вом детей.
Если у стариков социальные связи - то пусть за эти социальные связи платят их наследники. Мне на их социальные связи с высокой колокольни (как их им на мои социальные связи).
Еще раз, если Вы не поняли. Я не хочу ничьей смерти. Я не хочу ни у кого забирать квартиры. Я всего лишь хочу, чтобы каждый платил сам за себя, а не так, как сейчас тот, кто крутится и зарабатывает платит за того, кто может сам (или родня) за себя платить, но прикидывается бедным. И то, сколько ЧПшников на кассе Сильпо к этому никакого отношения не имеет.
В Европу через жony!
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:31
А при нынешней медицине и стоимости коммуналки он тогда жёлто-голубой?
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:27
Summakut, можно продать не только квартиру, Вы забыли про многочисленные ломбарды, туда можно отнести все ценности заработанные за всю жизнь и полученные в наследство, ещё, людям с маленькими доходами можно стать донором и продать орган, если не хватает заплатить за газ, свет, тепло. Только если переехать из города в равноценную квартиру в область, там тоже надо платить за ту же коммуналку, так что субсидию ему дадут одинаковую, при одинаковой пенсии. И на Ваши доходы чужая субсидия не влияет. Не забывайте что Вы тоже будете пенсионером и даже, может случиться безработным, такие шансы есть у каждого, и нечего рассчитывать на детей, и тогда Вы вспомните про государство, которому Вы много лет платили налоги. В Европейских странах дети рано отделяются от родителей, создают семьи вдали от родителей и совсем не обязаны оплачивать за них коммуналку. У них любая зарплата, пенсия покроет не только коммуналку и ещё останется на еду и медицину. Так что, SUMMAKUT, радуйтесь что Вы зарабатываете не плохо и хватает не только на коммуналку, и не надо завидовать пенсионерам на субсидии. У меня есть родственники и соседи у которых субсидия совсем не такая огромная, как Вы тут пишите, они оплачивают больше чем сумма по субсидии, их платежи далеки от "нулевых".
Самый быстрый способ уменьшения субсидиантов, это сделать цену газа: себестоимость добычи + 10% прибыль, такая прибыль считается хорошей в цивилизованных странах, тогда и тариф снизится существенно. Но нашему Нефтегазу и уряду всё мало, в 2019 тариф уже будет в 2 раза больше.И вскоре может случиться что и Вам перепадёт от этого пирога, так что потерпите ещё немножко.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Нед 20 тра, 2018 21:05, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 20 тра, 2018 18:30
А може мухи окремо-котлети окремо?
Є бідність , це коли під парканом.в картонній коробці....
Є дурість - це коли в трьохкімнатній вартістю в 500-1000 пенсій , не маєш на хліб, бо зберігаєш цю трьохкімнатну для внуків. бо діти скаржаться що самі ледве кінці зводять...
І от таким дурним треба допамагати якраз за рахунок тих же дітей які не можуть звести кінці з кінцями бо оподаткування і так далі....
То може варто все поставити з голови на ноги?
Якщо пенсіонер користується житлом і отримує на нього субсидію то суму цих субсидій повинен погасити той хто в майбутньому отримає спадок.
Викрики про те що спадок вже пенсіонером оплачений- не проходять , бо спадок то оплачений. але для його обслуговування пенсіонер отримує субсидії.
Такий порядо на порядок зменшить кількість отримувачів субсидій.
І останнє
Найголовніше що потрібно основній масі змінити в себе в голові так це розуміння того , що найкраще для себе може зробити тільки він сам і всі віртуальні варіанти по яких якийсь супер політик придумає суперзакон по якому хтось щось для бідного зробить - не більше ніж фантазії які прямо приводять до зубожіння.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 20 тра, 2018 20:26
budivelnik Если бы у нас было много одиноких пенсионеров в трёшках было бы классно, где Вы их видели? может на тысячу будет один, я когда-то в одном ЖЭКе в спальном р-не Киева пересмотрела карточки с регистрацией целого микрорайона. В большинстве в квартирах проживает по 2-3 поколения, абсолютное большинство квартир перенаселены. А Вам всё не даёт покоя мифическая одинокая бабушка у которой очередь наследников, может Вы сами себе её придумали когда-то и теперь покой потеряли?
Додано: Нед 20 тра, 2018 20:49
Будивельник
Если работает такой вариант, что фиговые политики ухудшают условия для функционирования и развития общества и отдельного гражданина, то вполне реален и другой вариант - нормальные политики (власти) могут создать благоприятные условия для развития потенциала общества и гражданина.
Есть пословица - *ложка дегтя портит бочку мёда*. По этому же принципу небольшие, но корявые действия управленцев (властей) сводят на нет все потуги (значительный труд) трудолюбивых граждан.
Проще: добавить в такую испорченную ложкой дегтя бочку нужно огромнейшее количество мёда (труда), чтобы преодолеть влияние этого малого количества дегтя.
Гораздо легче и эффективнее будет устранить дёготь!!!
Во всем мире именно так и делают...
Устраняют, в первую очередь, негатив. Создают условия для увеличения позитива, развития.
*бери лопату* (и работай больше) -- это от азировский рецепт))
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:11
* для бiдного зробить*
Государство всеобщего благосостояния...
В нем именно так (для бедного хтось))) что-то делает).
* Нобелевский лауреат по экономике П. Кругман уверен, что чрезмерно разросшееся государство благосостояния не является источником проблем. Он высказывается против широко распространенной версии, согласно которой «Европа попала в тяжелую ситуацию из-за того, что слишком много делала для помощи бедным и несчастным, и что мы теперь видим агонию государства благосостояния». «Эта трактовка, кстати сказать, – извечная излюбленная тема правого крыла… – утверждает П. Кругман. – Можно взять 15 европейских государств из евроблока (за исключением Мальты и Кипра) и проранжировать их по показателю докризисных расходов на социальные программы в процентах к ВВП. Будут ли страны GIPSI, они же PIIGS (Греция, Ирландия, Португалия, Испания и Италия) выделяться как крупнейшие государства благосостояния? Нет. Только Италия попадала в первую пятерку, но при этом отставала от Германии. Так что чрезмерно разросшееся государство благосостояния не является источником проблем».
Вот это нужно понимать:
* Чему учит опыт государства всеобщего благосостояния? Проведение политики благосостояния показало, что решение социальных проблем не должно оставаться уделом частных лиц, церкви или благотворительности. Отказ от достижений государства всеобщего благосостояния равноценен отказу от элементарных достижений науки и техники, что подтверждают научные дискуссии рубежа XX–XXI веков, опросы населения и т.д.*
!!!!
Другое дело, что модель себя несколько исчерпала. Модель, а не принцип. Нуждается в реформировании.
Об этом может идти речь.
А не о возврате в прошлое. Отказу от водопровода)))
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:18
Скоро субсидии будут заменены на денежную компенсацию, адресную, как в других странах, где нету субсидий, о чём тогда Вы тут писать станете? О том что бы наследники вернули госсударству всё полученное его бабушкой-дедушкой? Может Вам к врачу?
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