Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:25

  1007qwert написав:Скоро субсидии будут заменены на денежную компенсацию, адресную, как в других странах, где нету субсидий

Обіцянки-цяцянки.
Реальных денег никто не увидит. Способов - куча. От тупого затягивания времени, до урезания норм, "верификации", и т.п.
Всё IMHO
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