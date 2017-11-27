Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

Обіцянки-цяцянки.
Реальных денег никто не увидит. Способов - куча. От тупого затягивания времени, до урезания норм, "верификации", и т.п.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:25
Обіцянки-цяцянки.
Реальных денег никто не увидит. Способов - куча. От тупого затягивания времени, до урезания норм, "верификации", и т.п.
Всё IMHO
|