мазохизм какой-то получается.. че не с украины пишешь?
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Додано: Чет 10 тра, 2018 07:42
мазохизм какой-то получается.. че не с украины пишешь?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 10 тра, 2018 08:09
Re: України
Додано: Чет 10 тра, 2018 08:12
Я бы проголосовал за таможенный союз , мы бы хорошо продавали свою продукцию в страны СНГ а дальше и в Китай и энергоресурсы для нас были бы дешевле и транзит газа бал бы при нас , а теперь ничего этого нет , экспорт только зерновых , руды и других полезных ископаемых , сокращение населения , массовый отток рабочей силы за границу
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:23
Re: Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС.
То есть, продолжать производить то, что годно только для невзыскательного снг-овского потребителя, это ОК, ибо тут напрягаться и что-то менять не надо. Главное ведь не напрягаться, так? Ибо если напрягаться, то оказывается, что и без рашки обойтись можно (см. ИТ сектор, к примеру, да и сельское хозяйство тоже ничем не плохо). Вот тут и водораздел, кому куда: один делает, другой все о совке мечтает.
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:26
Имею возможность купить козу, но не имею желания. Имею желание купить машину, но не имею возможностей.
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:36
Например газ для таможенного союза по 170,а друзья из Европы уже по 300 толкают. Вот и опросы должны быть конкретнее. Вы хотите повышения коммунальных тарифов до уровня ЕС, или до уровня СНГ.
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:38
А потом собрать эти практические опросы и свести их в практические ответы.
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:47
Re: Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС.
А такая простая мысль как производить и то и другое в голову не приходила? Когда китайцам на фабрику заказываешь, они спрашивают вам это изделие сделать попроще и подешевле, или вылизать изделие до уровня Армани но подороже. И китайцы рады всем заказам. Потому что китайцы умные.
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