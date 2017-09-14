RSS
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 18:30

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

не забувай додавати - ти повернувся. а сотні тисяч мають навпаки поїхати з дому... й тут вже пишуть зараз вбивства припиняться, а через рік - з подвійною силою. тебе звісно вже не буде.


Сотні тисяч повернуться додому.
Кого ти маєш на увазі коли кажеш, що підуть з дому?
тих кого мобілізують замість нас ? Наврятчи . Не розумію що тебе муляє "через рік"? Рік миру це рік миру. Вічного миру бути не може, як і вічної війни.
Мене не буде? Ну ти підеш :wink: з песікотом :lol:

Я так собі думаю, що ти і далі будешь.

Принаймі, до отримання підполковника
Бо майор запасу, то таке собі
А от підполковник запасу, то вже щось )
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 18:36

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:А Зеленского с возможностями США (как и любого другого президента Украины) относительно легко заставить принять практически любые условия.

Я вже писав і не раз - не можуть.
Так само як не можуть Кіма, Іранського лідера, Мадуро і т.д. і т.п. І путін фактично також в цьому списку.
Эти ребята от Трампа не зависят. Ни от финансов, ни от поставок оружия, ни от разведданных.
В отличие от нас.
Финансы он нам уже обрезал. А если обрежет всё остальное + надавит на наших "партнёров"...
Так что не надо сравнивать с теми ребятами.

3 варіант = варіанту б) Воювати далі
Вже в десятий раз на ті самі граблі. Не надоїло?
Не обязательно.
"Трамповские 28 пунктов" только основа для переговоров. И я всё-таки не думаю, что захват всего Донбасса было целью Путина. Почти уверен, что у него есть и другие требования, которые либо всплывут на переговорах с нашим участием, либо тихо будут решены между собой Трампом и Путиным.
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 18:48

  ЛАД написав:Не обязательно.
"Трамповские 28 пунктов" только основа для переговоров. И я всё-таки не думаю, что захват всего Донбасса было целью Путина. Почти уверен, что у него есть и другие требования, которые либо всплывут на переговорах с нашим участием, либо тихо будут решены между собой Трампом и Путиным.

"Тоже мне бином Ньютона" ...

Путин хочет всю Украину и не как отдельное государство, а как малоросийский федеральний округ
