Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС...

Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:00

Вкладчик1234 написав: slavek написав: SMOKE написав: Да-да. Вопросы должны быть для жвачного стада понятны, которое хочет шары и мечтает жить в отсталости и клоаке таежного союза. Да-да. Вопросы должны быть для жвачного стада понятны, которое хочет шары и мечтает жить в отсталости и клоаке таежного союза.



А ЕС в Украине что, высокие технологии собрался развивать между вывозом леса с Карпат и маслосемян подсолнечника? А ЕС в Украине что, высокие технологии собрался развивать между вывозом леса с Карпат и маслосемян подсолнечника?

Есть ещё майнинг бурштын-коина в лесах Есть ещё майнинг бурштын-коина в лесах

еще + добавьте сколько нам планируют беженцев завозить, нашим властям за каждого определенную сумму будут платить, те себе денежку в карман и в Украину как минимум до 100 тыс человек планируют адаптировать.Я вообще-то не против чтобы к нам приезжали туристы с разных стран и тратили деньги как туристы, но есть в Европе такая проблема как беженцы и южные странны ЕС, да уже и Франция и Германия трещит от них по швам, мне конечно с другой стороны жаль этих людей которые бегут от войны, голода, разрухи, но у нас и своих проблем хватает.