RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Підтримка і
супровід (SUPPORT)
/
повідомлення не попадають в
тему по незрозумілих причинах.

повідомлення не попадають в тему по незрозумілих причинах.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:16

повідомлення не попадають в тему по незрозумілих причинах.

Пишу повідомлення які не попадають в тему (львівська нерухомість) по незрозумілих причинах. Модератори сплять? Добрий ранок)
stepler
 
Повідомлень: 3
З нами з: 12.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:26

Re: повідомлення не попадають в тему по незрозумілих причина

stepler написав:Пишу повідомлення які не попадають в тему (львівська нерухомість) по незрозумілих причинах. Модератори сплять? Добрий ранок)
На вихідних модератори заходять лише періодично. То ж просто зачекайте на схвалення
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20637
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 4586 раз.
 
Профіль
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, flom, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13280)
13.05.2018 13:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.