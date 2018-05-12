|
|
|
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Суб 12 тра, 2018 21:16
повідомлення не попадають в тему по незрозумілих причинах.
Пишу повідомлення які не попадають в тему (львівська нерухомість) по незрозумілих причинах. Модератори сплять? Добрий ранок)
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:26
Re: повідомлення не попадають в тему по незрозумілих причина
На вихідних модератори заходять лише періодично. То ж просто зачекайте на схвалення
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, flom, Модератор
|