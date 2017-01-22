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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 11:32

  vitaliy_berdinskikh написав:А в небыстром процессе клепания жить на мусорке. Как трёх наклепал, так велком ту офис.

  Долярчик написав:
А всім решта давати, як і зараз - під 14-16%


А где так всем дают? Я б взял.

Підгляньте в Укргазбанк/банкЛьвів/Прива/Ощад...
Ще й нам тут ТОЧНІ цифри напишете по цих банках :wink: :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:40

Як забезпечити житлом молоду сім'ю - дати іпотеку під 5-7%!!

Не знаю, які там будуть умови, але я б давав іпотеку молодим сім'ям під 7% з однією дитиною і під 5% з двома і більше дітей!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:26

  Долярчик написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А в небыстром процессе клепания жить на мусорке. Как трёх наклепал, так велком ту офис.

  Долярчик написав:
А всім решта давати, як і зараз - під 14-16%


А где так всем дают? Я б взял.

Підгляньте в Укргазбанк/банкЛьвів/Прива/Ощад...
Ще й нам тут ТОЧНІ цифри напишете по цих банках :wink: :idea:

Один Файна-таун в Киеве - это дают всем? Ну и с рассрочкой на 20 лет это конечно мега-выгодное предложение, да.

Местечковые программы по договорам с отдельными застрочщиками - это не всем дают. Всем дают это когда приходишь в любой банк и берешь кредит на любое жилье, хоть на Крещатике, хоть на Сумской, хоть где-то в Боровой.
  Долярчик написав:Не знаю, які там будуть умови, але я б давав іпотеку молодим сім'ям під 7% з однією дитиною і під 5% з двома і більше дітей!

За свой счёт давай - мы, налогоплательщики, не против.
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You can't go over your budgets if you don't check!
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