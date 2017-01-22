! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Підгляньте в Укргазбанк/банкЛьвів/Прива/Ощад...
Ще й нам тут ТОЧНІ цифри напишете по цих банках
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 чер, 2020 11:32
Підгляньте в Укргазбанк/банкЛьвів/Прива/Ощад...
Ще й нам тут ТОЧНІ цифри напишете по цих банках
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:40
Як забезпечити житлом молоду сім'ю - дати іпотеку під 5-7%!!
Не знаю, які там будуть умови, але я б давав іпотеку молодим сім'ям під 7% з однією дитиною і під 5% з двома і більше дітей!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:26
Один Файна-таун в Киеве - это дают всем? Ну и с рассрочкой на 20 лет это конечно мега-выгодное предложение, да.
Местечковые программы по договорам с отдельными застрочщиками - это не всем дают. Всем дают это когда приходишь в любой банк и берешь кредит на любое жилье, хоть на Крещатике, хоть на Сумской, хоть где-то в Боровой.
За свой счёт давай - мы, налогоплательщики, не против.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:29
Долярчик
тут как раз новость подвергулась, на красном форуме: в США ипотека упала ниже 3%. Поинтересуйся какие там проценты по депозитам и какая базовая ставка ФРС. И сравни с нашими ставками.
К слову вот интересно есть ли в США какие-то гос.программы "молодой семье - квартиру в ипотеку под 1%".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 18 лип, 2020 07:07
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Щоб далеко не ходити - от тут, від привату - в середньому виходить під 14%!(перший рік 9,99%)
А на осінь ще мають понизити
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 18 лип, 2020 07:15
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Ну от в укргазі є під 15,7%, але завдяки дуже низькій ставці на перший рік - теж виходить середній % нижче 15
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:04
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Нічо, осінь не за горами!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|