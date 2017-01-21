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! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 лют, 2021 11:02
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Bolt
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Додано: Суб 20 лют, 2021 11:05
Зачем тебе помогать, если ты как раз на алкашах и маргиналах зарабатываешь? Вот им то и нужна субсидия, чтобы они тебе, "среднему классу" за бутылку занесли.
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vano80
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Додано: Сер 24 бер, 2021 23:18
Успіх написав:
Іпотека під 5% восени - забезпечить житлом молоді сім'ї!
Якщо, звісно, виділять кошти на це!(потрусивши олігархів)
З якого боку тут взагалі олігархи?
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Faceless
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Додано: Сер 24 бер, 2021 23:56
Faceless написав: Успіх написав:
Іпотека під 5% восени - забезпечить житлом молоді сім'ї!
Якщо, звісно, виділять кошти на це!(потрусивши олігархів)
З якого боку тут взагалі олігархи?
Кулаки современности - они полюбому виноваты
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 25 бер, 2021 10:03
Faceless написав: Успіх написав:
Іпотека під 5% восени - забезпечить житлом молоді сім'ї!
Якщо, звісно, виділять кошти на це!(потрусивши олігархів)
З якого боку тут взагалі олігархи?
Та ЗЕ частенько казав, коли його питали -"а де візьмете на ці, чи інші програми, кошти?"
А він відповідав, що "заставить"(чи домовиться) олігархів поділитись
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Успіх
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Додано: Чет 25 бер, 2021 16:27
Успіх написав: Faceless написав: Успіх написав:
Іпотека під 5% восени - забезпечить житлом молоді сім'ї!
Якщо, звісно, виділять кошти на це!(потрусивши олігархів)
З якого боку тут взагалі олігархи?
Та ЗЕ частенько казав, коли його питали -"а де візьмете на ці, чи інші програми, кошти?"
А він відповідав, що "заставить"(чи домовиться) олігархів поділитись
Що ще чекати від бовдура
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Faceless
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