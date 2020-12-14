RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12497124981249912500
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 22:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Паркинг в варшавском раскупили за несколько часов. Это так, между прочим
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5496
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 22:49

  Бетон написав:Паркинг в варшавском раскупили за несколько часов. Это так, между прочим

А сколько машиноместо стоило?
airmax78
 
Повідомлень: 42946
З нами з: 25.10.12
Подякував: 987 раз.
Подякували: 5354 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 22:51

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:residential complex Nova Ukraina?

Місцеві застарілі модні мопи - не думаю що там багато українців володіють квартирами, скоріше там зоопорак власників, враховуючи безпосередню близкість до комлпексу будівель ООН, UNISEF, UNIDO та інших контор яким недовго залишилось жити. Може саме тому будинок тепер так і виглядає - як справжнє втілення мультикультуралізму. До речі, саме з вікна цього будинку зроблений постріл в першій серії "Дня шакалу": https://youtu.be/SXj0zsgaDQE?t=590

До речі, Трайбека влаштувалась в якусь структуру від ООН, та каже оце і є справжній пасивний дохід. А лендордство це Сізіфов труд.

Я думаю Трибека одичал в своей деревне и сейчас похож на Германа Стерлигова или вот на этого дедка: https://www.youtube.com/watch?v=VhyIz3jlvNc
airmax78
 
Повідомлень: 42946
З нами з: 25.10.12
Подякував: 987 раз.
Подякували: 5354 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 06:53

  airmax78 написав:
  Бетон написав:Паркинг в варшавском раскупили за несколько часов. Это так, между прочим

А сколько машиноместо стоило?

820k
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5496
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 07:32

  Бетон написав:
  airmax78 написав:
  Бетон написав:Паркинг в варшавском раскупили за несколько часов. Это так, между прочим

А сколько машиноместо стоило?

820k

Оренда скільки може коштувати?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10750
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 07:47

  Investor_K написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Паркинг в варшавском раскупили за несколько часов. Это так, между прочим
А сколько машиноместо стоило?

820k

Оренда скільки може коштувати?


https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... YVehy.html

8.5% кстати
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5496
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 08:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Investor_K написав:
  Бетон написав:820k

Оренда скільки може коштувати?


https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... YVehy.html

8.5% кстати
7.4%, бо з тих 6000 за оренду 955 грн - комунальні
Дорога там оренда паркомісць, паркінг ж наземний і їх досить багато
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36620
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1496 раз.
Подякували: 8245 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 09:01

  Бетон написав:Паркинг в варшавском раскупили за несколько часов. Это так, между прочим

Дорогі автомобілі, паркінги і дороге їлітне житло - прекрасні індикатори корупції, яка є стовпом , фундаментом цієї держави. .
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23279
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1773 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 09:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
Бетон написав:
  Investor_K написав:[quote="5891350:Бетон"]
820k

Оренда скільки може коштувати?


https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... YVehy.html

8.5% кстати
7.4%, бо з тих 6000 за оренду 955 грн - комунальні
Дорога там оренда паркомісць, паркінг ж наземний і їх досить багато[/quote]може подорожчати, коли стоянку біля Ретровіля зроблять платною
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11876
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12497124981249912500
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25336 17195841
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 вер, 2025 18:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6700835
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73839
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14878)
19.09.2025 01:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.