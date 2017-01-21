|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 лют, 2021 11:02
Схема саме так і діє:
Додано: Суб 20 лют, 2021 11:05
Зачем тебе помогать, если ты как раз на алкашах и маргиналах зарабатываешь? Вот им то и нужна субсидия, чтобы они тебе, "среднему классу" за бутылку занесли.
Додано: Сер 24 бер, 2021 22:15
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Іпотека під 5% восени - забезпечить житлом молоді сім'ї!
Якщо, звісно, виділять кошти на це!(потрусивши олігархів)
Додано: Сер 24 бер, 2021 23:18
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
З якого боку тут взагалі олігархи?
Додано: Сер 24 бер, 2021 23:56
Додано: Чет 25 бер, 2021 10:03
Та ЗЕ частенько казав, коли його питали -"а де візьмете на ці, чи інші програми, кошти?"
А він відповідав, що "заставить"(чи домовиться) олігархів поділитись
Додано: Чет 25 бер, 2021 16:27
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Що ще чекати від бовдура
Додано: Нед 13 чер, 2021 13:40
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Обнови петицию подпишу десятком стволов
Додано: Нед 13 чер, 2021 14:07
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Будто если вместо 121 голоса будет 10 - это сильно поможет
|