RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28293031>
Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 11:02

Схема саме так і діє:
https://youtu.be/Hjvk4xvQUbE
Bolt
 
Повідомлень: 724
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 11:05

  Долярчик написав:.... але чомусь все навпаки - субсидії/подачки часто отримують алкаші/маргинали і т. п.
А тут просто "середньому класу" подати руку дешевою іпотекою - і все, всі щасливі і багаті! :D
(всі банки і забудовники) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Зачем тебе помогать, если ты как раз на алкашах и маргиналах зарабатываешь? Вот им то и нужна субсидия, чтобы они тебе, "среднему классу" за бутылку занесли.
vano80
 
Повідомлень: 2071
З нами з: 17.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 22:15

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Іпотека під 5% восени - забезпечить житлом молоді сім'ї! :)
Якщо, звісно, виділять кошти на це!(потрусивши олігархів) :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 679
З нами з: 18.03.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 23:18

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Успіх написав:Іпотека під 5% восени - забезпечить житлом молоді сім'ї! :)
Якщо, звісно, виділять кошти на це!(потрусивши олігархів) :)
З якого боку тут взагалі олігархи?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29266
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1223 раз.
Подякували: 7108 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 23:56

  Faceless написав:
Успіх написав:Іпотека під 5% восени - забезпечить житлом молоді сім'ї! :)
Якщо, звісно, виділять кошти на це!(потрусивши олігархів) :)
З якого боку тут взагалі олігархи?

Кулаки современности - они полюбому виноваты :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4439
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 10:03

  Faceless написав:
Успіх написав:Іпотека під 5% восени - забезпечить житлом молоді сім'ї! :)
Якщо, звісно, виділять кошти на це!(потрусивши олігархів) :)
З якого боку тут взагалі олігархи?

Та ЗЕ частенько казав, коли його питали -"а де візьмете на ці, чи інші програми, кошти?"
А він відповідав, що "заставить"(чи домовиться) олігархів поділитись ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 679
З нами з: 18.03.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 16:27

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Успіх написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Іпотека під 5% восени - забезпечить житлом молоді сім'ї! :)
Якщо, звісно, виділять кошти на це!(потрусивши олігархів) :)
З якого боку тут взагалі олігархи?

Та ЗЕ частенько казав, коли його питали -"а де візьмете на ці, чи інші програми, кошти?"
А він відповідав, що "заставить"(чи домовиться) олігархів поділитись ;)
Що ще чекати від бовдура
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29266
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1223 раз.
Подякували: 7108 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:49

  Faceless написав:Що ще чекати

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 679
З нами з: 18.03.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 13:40

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Обнови петицию подпишу десятком стволов
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5890
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:07

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Будто если вместо 121 голоса будет 10 - это сильно поможет :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4439
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 28293031>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міста з найдорожчим житлом
R2 » Суб 21 січ, 2017 23:14
1 2157
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2017 23:14
tigr-uu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.