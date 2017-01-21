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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:10

  vitaliy_berdinskikh написав:Будто если вместо 121 голоса будет 10 - это сильно поможет :mrgreen:

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:14

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Так вже почали забезпечувати молоді сім'ї доступною іпотекою! )))
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 00:59

  Успіх написав:Так вже почали забезпечувати молоді сім'ї доступною іпотекою! )))

Ніт.
vitaliy_berdinskikh
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