Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 чер, 2021 14:10
Додано: Нед 13 чер, 2021 14:14
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Так вже почали забезпечувати молоді сім'ї доступною іпотекою! )))
Додано: Пон 14 чер, 2021 00:59
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|