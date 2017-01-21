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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29303132>
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:10

  vitaliy_berdinskikh написав:Будто если вместо 121 голоса будет 10 - это сильно поможет :mrgreen:

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:14

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Так вже почали забезпечувати молоді сім'ї доступною іпотекою! )))
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 00:59

  Успіх написав:Так вже почали забезпечувати молоді сім'ї доступною іпотекою! )))

Ніт.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 07:32

vitaliy_berdinskikh
Ще ж не так давно іпотеку видавали під 20-30%!
А тепер 15% на кожному кроці - а декуди і 10%(ефективна ставка ~12%)
Якої бл ще вам доступної іпотеки не вистачає?© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 10:02

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  Успіх написав:А тепер 15% на кожному кроці - а декуди і 10%(ефективна ставка ~12%)
Якої бл ще вам доступної іпотеки не вистачає?©
Это именно молодежи? Или общее снижение ставок на рынке?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:39

  Успіх написав:vitaliy_berdinskikh
Ще ж не так давно іпотеку видавали під 20-30%!
А тепер 15% на кожному кроці - а декуди і 10%(ефективна ставка ~12%)
Якої бл ще вам доступної іпотеки не вистачає?© :mrgreen:

Низькі ставки перекриваються х2 подорожчанням нерухомості в долларах з тих часів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:47

  BIGor написав:
  Успіх написав:vitaliy_berdinskikh
Ще ж не так давно іпотеку видавали під 20-30%!
А тепер 15% на кожному кроці - а декуди і 10%(ефективна ставка ~12%)
Якої бл ще вам доступної іпотеки не вистачає?© :mrgreen:

Низькі ставки перекриваються х2 подорожчанням нерухомості в долларах з тих часів.

Ставки 20-30% були ще до 2014. Потім поступово падали. То нерухомість з 2013 подорожчала вдвічі?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 12:58

  BIGor написав:
  Успіх написав:vitaliy_berdinskikh
Ще ж не так давно іпотеку видавали під 20-30%!
А тепер 15% на кожному кроці - а декуди і 10%(ефективна ставка ~12%)
Якої бл ще вам доступної іпотеки не вистачає?© :mrgreen:

Низькі ставки перекриваються х2 подорожчанням нерухомості в долларах з тих часів.

Я ж не говорю что жильё стало доступней.

Это Долярчик радуется, причем в его версии особенно выиграли молодые семьи.

Это те семьи которым кредит на квартиру взять что на Луну слетать. Разве что муж был в АТО и ему положена льгата от государства.
И то, взяли вот так одни знакомые, а на работе опа и зарплату урезали до 10% - и теперь даже со льготой это сильный удар по бюджету.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:34

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  vitaliy_berdinskikh написав:взяли вот так одни знакомые, а на работе опа и зарплату урезали до 10% - и теперь даже со льготой это сильный удар по бюджету.

Так потрібно ВСІ ризики прораховувати!!!
І, навіть такі, що може 1 з працездатних втратити роботу на пів року!

Та й завжди можна скинути той тягар "за пів ціни", якщо ви погано все прорахували, чи стались якість фос-мажорні обставини.
Головне тоді - не затягувати собі зашморг на шиї від тої кредитної кабали, а швидко продати/позбутись того кредиту.
А не тягнути до кінця.....чи то за кінця колектора, коли він вже описує і виносить ваші речі... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:20

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  Успіх написав:Так потрібно ВСІ ризики прораховувати!!!

Как можно наперёд знать что тебе перестанут платить зарплату? :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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