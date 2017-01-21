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! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:21
Успіх написав:
Та й завжди можна скинути той тягар "за пів ціни", якщо ви погано все
А вторые пол цены кто заплатит? Квартира то в кредите.
За пол цены её может скинуть разве что прокредитоваший покупку банк.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 20:26
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