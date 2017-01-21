А вторые пол цены кто заплатит? Квартира то в кредите.
За пол цены её может скинуть разве что прокредитоваший покупку банк.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 20:21
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:26
Додано: Пон 14 чер, 2021 23:31
Тогда выход один - никогда и ничего не брать в кредит. А как же твои мечты об ипотеке?
Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:24
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Шукати "золоту серединку" по ризиках - тоді і брати іпотеку))
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