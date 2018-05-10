Про це повідомляється на сайті первинної профспілкової організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості "ArcelorMittal Кривий Ріг".
Дивися повний текст ArcelorMittal судиться з державою через страйк.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:23
ArcelorMittal судиться з державою через страйк
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ArcelorMittal судиться з державою через страйк.
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:23
НСПП... первый раз слышу о такой организации. А она оказывается работает с 1998 года. И сколько она рассмотрела споров за свою долгую историю да при таком аппарате? https://uk.wikipedia.org/wiki/Національна_служба_посередництва_і_примирення
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