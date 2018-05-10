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ArcelorMittal судиться
з державою через страйк

ArcelorMittal судиться з державою через страйк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:23

ArcelorMittal судиться з державою через страйк

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті первинної профспілкової організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Дивися повний текст ArcelorMittal судиться з державою через страйк.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:23

НСПП... первый раз слышу о такой организации. А она оказывается работает с 1998 года. И сколько она рассмотрела споров за свою долгую историю да при таком аппарате? https://uk.wikipedia.org/wiki/Національна_служба_посередництва_і_примирення
r_skrypnik
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