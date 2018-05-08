Міст Патона в Києві розділять

EKO написав:Затратная и бесполезная затея. Ну, установят двигающийся барьер. Который через пару лет так же будет работать, как работает сейчас реверсивная полоса. А затем придет понимание. что там требуется физическое выделение правых полос с обеих сторон исключительно под движение общественного транспорта.
В итоге, фигня.
Намного эффективнее вообще там убрать реверс и поставить обычный отбойник. В то же время будет возможность выделить по полосе с каждой стороны под движение общественного транспорта, что реально улучшит обстановку для пассажиров городского транспорта.
я не понимаю вашу математику. вы имея одну реверсивную полосу посредине, за счет неё предлагаете выделить с каждой стороны по полосе?
из одной сделать две?
да ещё и вместить отбойник посредине, который тоже нормально так места занимает?