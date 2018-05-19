«Укрзалізниця» на 1 грудня завершить будівництво залізничного сполучення столиці з аеропортом, заявив глава компанії.
Дивися повний текст Стало відомо, коли побудують залізницю з Києва до «Борисполя».
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:49
Стало відомо, коли побудують залізницю з Києва до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли побудують залізницю з Києва до «Борисполя».
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:49
А у Львові не можуть зробити 400 м вулиці Ряшевська-проектована для швидкого доїзду пасажирів до нового терміналу аеропорту з Сихівського та Франківського районів міста,зайняті підготовкою до нового рейсу до Торонто чи Нью-Йорку!
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:49
если будет прямая ветка, то не успеют - годами будут мудохаться с землеотводом, как с русановскими дачами и, по итогу, плюнут. видимо, речь идет о каком то ответвлении ветки на гребенку, со всеми приколами вроде "пропускаем товарняк, электричку". ну и билетом по 200 грн минимум. объективно, скорее всего и так не успеют - это если смотреть на темпы ремонта развязок в киеве
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:39
Не будет там ветки прямой, сделают обычное ответвление от существующей ветки жд, аж на 2 км, перед городом Борисполь. И 200 метровый мостик на одну колею через магистраль. Все.
А, еще забыл: "вокзал", ну в смысле платформу для этой электрички установят. Может на ней даже крышу там сделают или навес. Они и сами не решили еще
Все это стоит 1 ярд.
Додано: Пон 21 тра, 2018 18:45
Блин, а нельзя было хотя бы здесь использовать отечественный подвижной состав? У нас только при злочынном Кучме использовали кременчугские поезда, вроде как справлялись со всем. Федорыч ввел моду на кривые Хенде (видимо, когда их пилить, стружка крупнее), параллельно Шкоды появились, теперь вот это... Как можно столь целенаправленно гробить собственную промышленность? А, забыл, аграрная сверхдержава...
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