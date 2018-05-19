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Стало відомо, коли побудують
залізницю з Києва до...

Стало відомо, коли побудують залізницю з Києва до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:49

Стало відомо, коли побудують залізницю з Києва до...

Пропонуємо до обговорення:
«Укрзалізниця» на 1 грудня завершить будівництво залізничного сполучення столиці з аеропортом, заявив глава компанії.

Дивися повний текст Стало відомо, коли побудують залізницю з Києва до «Борисполя».
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:49

А у Львові не можуть зробити 400 м вулиці Ряшевська-проектована для швидкого доїзду пасажирів до нового терміналу аеропорту з Сихівського та Франківського районів міста,зайняті підготовкою до нового рейсу до Торонто чи Нью-Йорку!
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:49

если будет прямая ветка, то не успеют - годами будут мудохаться с землеотводом, как с русановскими дачами и, по итогу, плюнут. видимо, речь идет о каком то ответвлении ветки на гребенку, со всеми приколами вроде "пропускаем товарняк, электричку". ну и билетом по 200 грн минимум. объективно, скорее всего и так не успеют - это если смотреть на темпы ремонта развязок в киеве
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:39

  sequence написав:если будет прямая ветка, то не успеют - годами будут мудохаться с землеотводом, как с русановскими дачами и, по итогу, плюнут. видимо, речь идет о каком то ответвлении ветки на гребенку, со всеми приколами вроде "пропускаем товарняк, электричку". ну и билетом по 200 грн минимум. объективно, скорее всего и так не успеют - это если смотреть на темпы ремонта развязок в киеве

Не будет там ветки прямой, сделают обычное ответвление от существующей ветки жд, аж на 2 км, перед городом Борисполь. И 200 метровый мостик на одну колею через магистраль. Все.

А, еще забыл: "вокзал", ну в смысле платформу для этой электрички установят. Может на ней даже крышу там сделают или навес. Они и сами не решили еще 8)
Все это стоит 1 ярд.
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 18:45

Блин, а нельзя было хотя бы здесь использовать отечественный подвижной состав? У нас только при злочынном Кучме использовали кременчугские поезда, вроде как справлялись со всем. Федорыч ввел моду на кривые Хенде (видимо, когда их пилить, стружка крупнее), параллельно Шкоды появились, теперь вот это... Как можно столь целенаправленно гробить собственную промышленность? А, забыл, аграрная сверхдержава...
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