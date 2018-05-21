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В Україні почалася масова
облава на організаторів...

В Україні почалася масова облава на організаторів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:45

В Україні почалася масова облава на організаторів...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні вранці по всій території України відбулася масова облава на організаторів договірних матчів

Дивися повний текст В Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:45

Интересно - интересно.
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:00

R2 То что началась это хорошо, а вот посадят условного Годуляна который завершил свою карьеру, да и то посадят ли....
Игорь Валерьевич
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