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Вертольоти з Франції коштуватимуть
Україні 475 млн євро

Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:02

  Sommer написав:
  Shram написав:-Украина потратит на покупке и выплате процентов за кредит


Ну да, а если бы вертолеты были украинские, то их отдавали бы бесплатно.

Совсем уже ольгинские заговариваются. :mrgreen:


Смешные вы провластные одобрямсы.
В теме про украинский вертолет Надия как громко распинались какие это превосходные вертолеты, как они уделывают по цене-качеству европейские аналоги, как Украина будет поставлять их всему миру.
Но тут сменился ветер - и оказалось что нужно нахваливать европейские вертолеты, и гнобить украинские.
Уверен, что если вдруг с этим контрактом не сложится ваша песня снова сменится на то что эти французские вертолеты никому нафиг не нужны, они дорогие, ненадежные, ломаются и вообще.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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