Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро

Смешные вы провластные одобрямсы.
В теме про украинский вертолет Надия как громко распинались какие это превосходные вертолеты, как они уделывают по цене-качеству европейские аналоги, как Украина будет поставлять их всему миру.
Но тут сменился ветер - и оказалось что нужно нахваливать европейские вертолеты, и гнобить украинские.
Уверен, что если вдруг с этим контрактом не сложится ваша песня снова сменится на то что эти французские вертолеты никому нафиг не нужны, они дорогие, ненадежные, ломаются и вообще.