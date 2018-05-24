RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Том Лі: до кінця року ціна на
Bitcoin зросте до 25 тис....

Том Лі: до кінця року ціна на Bitcoin зросте до 25 тис....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 14:25

Том Лі: до кінця року ціна на Bitcoin зросте до 25 тис....

Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник і керівник дослідницького напряму в Fundstrat Global Advisors Том Лі визнав, що його прогноз щодо зростання ціни на Bitcoin після конференції Consensus не виправдався.

Дивися повний текст Том Лі: до кінця року ціна на Bitcoin зросте до 25 тис. доларів США.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82174
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 14:25

свистун, небось по 20000 покупал
kentavr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1372
З нами з: 21.11.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 15:10

И вновь продолжается бой....
500
 
Повідомлень: 1410
З нами з: 11.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 16:02

Ой, оптимист... Кого ещё он хочет загнать в этот лохотрон?
cisukr
 
Повідомлень: 1826
З нами з: 01.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 12:06

Ну що ж, запишемо прогноз і подивимось у кінці року :)
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 17.03.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:55

Значит в лучшем случае не поменяется а в худшем подешевеет до 2к - 3к пора продавать...
adikali
 
Повідомлень: 672
З нами з: 14.03.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українець переказав мільйон гривень за Bitcoin і не...
R2 » П'ят 25 тра, 2018 16:30
7 370
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 тра, 2018 15:08
500
Україна цього року виплатила понад $4 млрд боргів
R2 » Суб 26 тра, 2018 10:41
1 51
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 тра, 2018 10:41
AndrKZS
Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця... 1, 2
R2 » Чет 24 тра, 2018 12:58
15 962
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 13:37
yanyura

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.