Він нагадав, що українські банки тепер перестали закриватися і отримують прибуток.
Дивися повний текст "Потрібно мати сміливість": Порошенко оцінив ефект закриття "хворих" банків в Україні.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 10:16
"Потрібно мати сміливість": Порошенко оцінив ефект...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Потрібно мати сміливість": Порошенко оцінив ефект закриття "хворих" банків в Україні.
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:16
Да, Валерия Гонтарева очень смелый человек. А Коломойский и Боголюбов были еще смелее, когда бабло из Привата выводили
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:26
Тада помнится был такой очень прибыльный банк с самым большим депозитным портфелем. Приват кажись назывался.
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:56
Красиво были переложены обязательства банков на государство. Закрытие очень долгая и муторная процедура, государство просто помогло в этом.
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:18
Запретить воровать друзьям - смелости нет, а переложить долги банков на население - смелость есть. Выборочная "смелость".
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:38
"больные банки" обеспечили благодаря стараниям власти здоровую и безбедную жизнь их владельцам
Додано: Нед 27 тра, 2018 14:49
Re: "Потрібно мати сміливість грохнути банківську систему"
Появился еще один герой - Гонтарева, которая грохнула вместе с "больными" и здоровые банки. Передел фин.потоков, не более.
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