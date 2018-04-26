Про це пише FinClub.
Дивися повний текст ЄБРР виступив за ліквідацію одного з фінансових регуляторів в Україні.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 06:46
ЄБРР виступив за ліквідацію одного з фінансових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄБРР виступив за ліквідацію одного з фінансових регуляторів в Україні.
Додано: Пон 28 тра, 2018 06:47
а вот это серьезная тема! Потом дело дойдет до державных фондов. Хотя, думаю, уже фифти-фифти)) Удивлен отсутствием комментов. Видно, слюнявиться в соседней ветке о развале российской экономики куды легче, чем разбираться, что значит этот наезд ебрр для Украины
Мое уважение автору материала. Одна из немногих статей тут по делу.
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