Проект побудови газопроводу "Північний потік-2" не є комерційним проектом, зате є однією з різновидів гібридної зброї проти європейських споживачів.
Дивися повний текст Мета "Північного потоку-2" - знищити газотранспортну систему України - Гройсман.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 21:22
Мета "Північного потоку-2" - знищити газотранспортну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мета "Північного потоку-2" - знищити газотранспортну систему України - Гройсман.
Додано: Вів 29 тра, 2018 21:22
проблема не с украинской ГТС, а с украинской властью...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Вів 29 тра, 2018 21:43
Интересно, а каким образом европейские потребители попадают в зависимость? Чем больше транзитеров, тем хуже?
Додано: Вів 29 тра, 2018 22:10
+1! Почему-то газовые "качели" возникали только с нашими правительствами (что с бывшими, что с нынешним), а вот с остальными покупателями рос. газа - нет.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 22:23
Re: Мета "Північного потоку-2" - знищити газотранспортну...
А почему Гройсман с сотоварищами не поет, что СПГ из США который они навязывают Европе не убивает ГТС Украины, не делает ее экономически и политически слабой, ведь с ростом поставок штатовского спг в Европу будет сокращаться потребность в транзите через Украину, следовательно исходя из логики Гройсмана штаты ведут против Украины
гибридную войну...или ему с посольства штатов в Киеве не дают на такие заявления отмашку
Востаннє редагувалось Михалыч в Вів 29 тра, 2018 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 тра, 2018 22:23
Врать не надо. Газовые войны были с Беларусью, в свое время Газпром прессовал Грузию и Польшу.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 29 тра, 2018 22:29
и прибалтику. еще в азии кого-то там душили
главное оружие рашистов - ложь
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