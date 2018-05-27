Мета "Північного потоку-2" - знищити газотранспортну...

Додано: Сер 30 тра, 2018 09:45

Я понимаю, что вызову волну негатива, но рискну. Не встречал инфы по поводу износа нашей ГТС. Поэтому очень интересно в каком она состоянии. То что она заполнена на минимум, а могла быть заполнена на 100% от проектной мощности... Может она и на половине порвется? Может русские не только по политике но и с точки зрения гарантий транзита сюда не хотят качать? Я не эксперт, но дороги у нас в плохом состоянии (чтобы не спорили - какая-то их часть), то логично предположить что и с трубой может не все в порядке.