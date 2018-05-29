Попри пізній старт посівної, аграрії вклалися в оптимальні для сівби строки.
Дивися повний текст У Мінагро прогнозують урожай зернових понад 60 мільйонів тонн.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:12
У Мінагро прогнозують урожай зернових понад 60 мільйонів...
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Дивися повний текст У Мінагро прогнозують урожай зернових понад 60 мільйонів тонн.
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:12
Он что-слепой? Сильнейшая засуха по всей стране,а он рапортует о своевременной посевной и надеется на большой урожай.Да,озимые и рапс в отличном состоянии,но об урожае яровых,подсолнечника,кукурузы и сои можно забыть без дождей
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