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Російська "ТПС Недвижимость" продає київський ТРЦ Ocean...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:57
Пропонуємо до обговорення:
Пономаренку та Олександру Скоробогатьку, веде переговори з українським інвестфондом Dragon Capital про продаж торгово-розважального центру Ocean Plaza в Києві, повідомило видання "Комерсант" з посиланням на джерела, знайомі з переговорним процесом.
Дивися повний текст Російська "ТПС Недвижимость" продає київський ТРЦ Ocean Plaza - ЗМІ
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:58
Это что получаеться пока идет война на востоке Украины, ошен плаза зарабатывает деньги для страны агрессара???? ЧТО СКАЖЕТ СНБО по этому поводу, или им тоже отлистали ????
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