RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Російська "ТПС Недвижимость"
продає київський ТРЦ Ocean...

Російська "ТПС Недвижимость" продає київський ТРЦ Ocean...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:08

Re: Російська "ТПС Недвижимость" продає київський ТРЦ Ocean.

шел всего лишь пятый год войны.
причём, как я понял, собственников никто не вынуждает продавать или закрываться.
я хз, может по тв врут и никакой войны и агрессии нет?
Pegasmaster
 
Повідомлень: 478
З нами з: 10.05.17
Подякував: 96 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:10

Re: Російська "ТПС Недвижимость" продає київський ТРЦ Ocean.

  slavek написав:У Коломойского подтвердили, что хотят национализировать Ocean Plaza

по-моему "национализация" это функция государства, а никак не коломойского.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 478
З нами з: 10.05.17
Подякував: 96 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:11

  Pegasmaster написав:по-моему "национализация" это функция государства, а никак не коломойского.

В частности, Борис Филатов на своей странице в Facebook написал, что заместитель губернатора Геннадий Корбан звонил директору торгового центра Ocean Plaza в Киеве и предложил ему "сдаваться". "Подтверждаю. Этот звонок был. Более того, звонками дело не закончится. [...] Посудите сами. В оккупированном Крыму рашисты конфисковали ВСЮ нашу собственность. Мою, Гены, Игоря. За то, что мы воюем за СВОЮ страну, а не тихонько, как Фирташ и прочие подонки, договариваемся с оккупантами", — написал он.

По его словам, правительство молчит, силовики бездействуют, а вся государственная машина закрывает глаза на то, что огромная часть отечественной экономики принадлежит стране-агрессору. "Мы найдем, где и когда с вас получить. Бойтесь", — добавил он.
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4840
З нами з: 16.08.09
Подякував: 98 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:18

  slavek написав:
  Pegasmaster написав:по-моему "национализация" это функция государства, а никак не коломойского.

В частности, Борис Филатов на своей странице в Facebook написал, что заместитель губернатора Геннадий Корбан звонил директору торгового центра Ocean Plaza в Киеве и предложил ему "сдаваться". "Подтверждаю. Этот звонок был. Более того, звонками дело не закончится. [...] Посудите сами. В оккупированном Крыму рашисты конфисковали ВСЮ нашу собственность. Мою, Гены, Игоря. За то, что мы воюем за СВОЮ страну, а не тихонько, как Фирташ и прочие подонки, договариваемся с оккупантами", — написал он.

По его словам, правительство молчит, силовики бездействуют, а вся государственная машина закрывает глаза на то, что огромная часть отечественной экономики принадлежит стране-агрессору. "Мы найдем, где и когда с вас получить. Бойтесь", — добавил он.


после тех событий днепряне сами поели немного г..на
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3084
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна продає свої енергоносії в ЄС, а купує в СНД...
R2 » Нед 03 чер, 2018 09:59
8 648
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 чер, 2018 09:58
antikkristall
Офіційні зарплати гравців "Динамо" не дотягують до 1...
R2 » Чет 31 тра, 2018 22:07
7 324
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 чер, 2018 08:32
1007qwert
В "Укрзалізниці" пояснили, що заважає зростанню...
R2 » Чет 31 тра, 2018 19:41
6 196
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 чер, 2018 07:29
Кузя

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6939)
04.06.2018 22:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.