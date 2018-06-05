Росія погрожує "Нафтогазу" через арешт активів...
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Додано: Чет 07 чер, 2018 10:55
laa1999 написав: olegpm16 написав:
Так цену на газ для населения снизять или нет??? Мы ведь победили ли не мы???
А цена на газ выросла мировая в долларах. Да и Ахметов не хочет продавать свой газ населению по льготной цене.
А ведь кто-то обещал
30,12,2016 Глава «Нафтогаза» пообещал украинцам дешевый газ в случае победы в суде над Газпромом Цена на газ для украинцев снизится в случае победы «Нафтогаза» в процессе с Газпромом в Стокгольмском арбитраже, заявил глава украинской компании Андрей Коболев. По его словам, снижение цены на газ «будет касаться всех». Так, заявил Коболев изданию «Левый берег».
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Додано: Чет 07 чер, 2018 11:09
laa1999 написав: olegpm16 написав:
Так цену на газ для населения снизять или нет??? Мы ведь победили ли не мы???
А цена на газ выросла мировая в долларах. Да и Ахметов не хочет продавать свой газ населению по льготной цене.
У Ахметова есть свой газ? Это что-то новое)))
Учи матчасть, северянин.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 11:49
У Ахметова есть свой газ? Это что-то новое)))
у Ахметова крупнейшая в Украине частная газодобывающая компания ДТЭК-Нефтогаз.
Добыча в 2017 - 1,65 млрд кубов.
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