Індустріалбанк та Mastercard запрошують на фестиваль KyivWin

Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:26

Становится очень жарко! И не только из-за аномальной жары, но и среди участников Летней Акции от TaxFree4U для клиентов Индустриалбанка! На этот раз в акции участвует огромное количество клиентов, а это значит, что конкуренция за главный приз растет с каждым днем. Возможно даже продление Акции и еще один главный приз для вас! Впечатляет, не так ли?Если вы еще не участвовали - скорее наверстывайте упущенное и станьте победителем главного розыгрыша этого лета! Напоминаем условия акции:С 15 мая 2019 по 15 июля 2019 клиенты Индустриалбанка и сервиса TaxFree4U могут выиграть 500 EURO для проведения шоппинга в Италии, Франции, Испании и Германии. Из всех участников, которые выполнят условия Акции, будет выбран победитель с помощью сервиса случайных чисел random.org!Кто может участвовать в акции?- Клиенты Индустриалбанка и сервиса TaxFree4U, которые воспользовались мобильным приложением вышеупомянутого сервиса. Приложение доступно на Android и iOS платформах.Как участвовать в акции?- Зарегистрироваться или быть зарегистрированным в приложении по промокодом «INDUSTRIAL" по ссылке:- Сделать покупки на сумму от 500 евро в одной из стран: Франция, Италия, Германия или Испания, в период с 15.05.2019 по 15.07.2019.- И вернуть НДС с сервисом TaxFree4U.Условия акции очень просты! Почему бы не попробовать удачу?Победитель будет определен 19 июля 2019.Пакуйте чемоданы, устанавливайте мобильное приложение TaxFree4U и с прекрасным настроением отправляйтесь в отпуск! Вам обязательно повезет