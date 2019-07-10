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Індустріалбанк та Mastercard
запрошують на фестиваль KyivWin

Індустріалбанк та Mastercard запрошують на фестиваль KyivWin
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:26

TaxFree4U для клиентов Индустриалбанка

Становится очень жарко! И не только из-за аномальной жары, но и среди участников Летней Акции от TaxFree4U для клиентов Индустриалбанка! На этот раз в акции участвует огромное количество клиентов, а это значит, что конкуренция за главный приз растет с каждым днем. Возможно даже продление Акции и еще один главный приз для вас! Впечатляет, не так ли?

Если вы еще не участвовали - скорее наверстывайте упущенное и станьте победителем главного розыгрыша этого лета! Напоминаем условия акции:

С 15 мая 2019 по 15 июля 2019 клиенты Индустриалбанка и сервиса TaxFree4U могут выиграть 500 EURO для проведения шоппинга в Италии, Франции, Испании и Германии. Из всех участников, которые выполнят условия Акции, будет выбран победитель с помощью сервиса случайных чисел random.org!

Кто может участвовать в акции?
- Клиенты Индустриалбанка и сервиса TaxFree4U, которые воспользовались мобильным приложением вышеупомянутого сервиса. Приложение доступно на Android и iOS платформах.

Как участвовать в акции?
- Зарегистрироваться или быть зарегистрированным в приложении по промокодом «INDUSTRIAL" по ссылке: https://taxfree4u.eu/ru/registration/?promo=INDUSTRIAL
- Сделать покупки на сумму от 500 евро в одной из стран: Франция, Италия, Германия или Испания, в период с 15.05.2019 по 15.07.2019.
- И вернуть НДС с сервисом TaxFree4U.

Условия акции очень просты! Почему бы не попробовать удачу?
Победитель будет определен 19 июля 2019.

Пакуйте чемоданы, устанавливайте мобильное приложение TaxFree4U и с прекрасным настроением отправляйтесь в отпуск! Вам обязательно повезет :)

https://industrialbank.ua/ru/news/taxfr ... ovolstviem
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:03

Ще більше привілеїв для держателів Visa Platinum та Visa Inf

З 1 серпня 2019 року держателі платіжних карток Visa Platinum та Visa Infinite від Індустріалбанку мають змогу збільшити кількість доступних привілеїв або навіть безлімітно користуватись перевагами з преміальними картками Visa.

Якщо Ви часто подорожуєте та цінуєте комфорт у подорожі, то саме привілеї преміальних платіжних карток стануть надійною підтримкою у будь-яких подорожах!

З платіжними картками Visa Platinum та Visa Infinite від Індустріалбанку вже з 1 серпня можна скористатися:

безкоштовними проходами FastLine (з картками Visa Infinite)
безкоштовними візитами до понад 1 000 міжнародних лаунжів за програмою Lounge Key
знижкою — 50 % на поїздки з Uber в/з аеропортів Києва
послугою безкоштовного пакування валізи в міжнародному аеропорту «Бориспіль»
Для цього протягом місяця до запланованої подорожі необхідно розраховуватися картками:

Visa Platinum на cуму 5 000 грн
Visa Infinite на 20 000 грн

https://industrialbank.ua/ru/news/eshch ... trialbanka
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:15

Платіть з Mastercard від Індустріалбанку на Amic Energy

Для держателів платіжних карток Mastercard від Індустріалбанку, які здійснюють сплату за паливо на мережі заправок Amic Energy з AmicPay, є можливість отримати знижку на кожен літр будь-якого палива!

Держателі карт Mastercard можуть заправляти своє авто ще вигідніше, зручніше і швидше. Отримати знижку за кожен літр будь-якого виду палива на АЗК Amic Energy, можна сплативши заправку авто картою Mastercard від Індустріалбанку через мобільний додаток AmicPAY.

Пропозиція діє з 8 липня до 8 жовтня 2019 року на всіх АЗК мережі AMIC Energy, де встановлений і активований функціонал мобільного застосування AmicPay. Деталі на сайті: https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... promo.html и https://amicenergy.com.ua

Для того, щоб отримати знижку до -5 грн / л, необхідно:

завантажити і встановити мобільний додаток AmicPAY
авторизуватися в своєму гаманці Masterpass за номером телефону
бути власником пластикової або он-лайн карти лояльності MyAMIC, з прив'язкою до свого номеру телефону (якщо карти немає, її можна придбати на касі в будь-якому АЗК мережі AMIC Energy
оплатити заправку картою Mastercard, використовуючи мобільний додаток AmicPay

https://industrialbank.ua/ua/news/plati ... -na-palyvo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:15

Платіть з Mastercard від Індустріалбанку на Rozetka

Для держателів платіжних карток Mastercard від Індустріалбанку, які здійснюють покупки на Rozetka за допомогою карток цієї платіжної системи, є можливість отримати безкоштовну доставку придбаного товару!

Умови Акції дуже зручні, для участі необхідно:

обрати товар на суму від 500 гривень на сайті або в мобільному додатку інтернет--супермаркету Rozetka за посиланням* https://rozetka.com.ua/mastercard/https ... astercard/
обрати бажаний спосіб доставки;
оплатити замовлення онлайн, карткою Mastercard від Індустріалбанку використовуючи
Спеціальний вид оплати під назвою «Оплата Mastercard з безкоштовною доставкою від 500 гривень»

Період проведення Акції з 1 липня по 14 липня 2019 року, але акція може закінчитися достроково, тож для тих, хто чекав на підказку для покупки, ось вона!

Деталі акції — на на сайті www.mastercard.ua та www.rozetka.com.ua

*Товар, що бере участь в Акції, позначений спеціальною позначкою «Безкоштовна доставка» та розміщений на сайті www.rozetka.com.ua за посиланням https://rozetka.com.ua/mastercard/ Товар без позначки або не розміщений за вказаним посиланням не бере участі в Акції.

https://industrialbank.ua/ua/news/plati ... u-dostavku
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