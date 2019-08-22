Індустріалбанк та Mastercard запрошують на фестиваль KyivWin

Додано: Сер 14 сер, 2019 11:39

З серпня 2019 року розширено можливості держателів преміальних платіжних карток Visa. З Visa Platinum та Visa Infinite від Індустріалбанку Ви маєте можливість відкривати світ впевнено та комфортно!Якщо Ви часто подорожуєте та цінуєте комфорт у подорожі, то саме привілеї преміальних платіжних карток стануть надійною підтримкою у будь-яких подорожах! З платіжними картками Visa Platinum та Visa Infinite від Індустріалбанку вже з 1 серпня можна скористатися:безкоштовними проходами FastLine (для держателів карток Visa Infinite)безкоштовними візитами до понад 1 000 міжнародних лаунжів за програмою Lounge Key (2 для держателів Visa Platinum та необмежену кількість для держателів Visa Infinite)знижкою — 50 % на поїздки з Uber в/з аеропортів Києвапослугою безкоштовного пакування валізи в міжнародному аеропорту «Бориспіль» (2 для держателів Visa Platinum та необмежену кількість для держателів Visa Infinite)Для цього протягом місяця до запланованої подорожі необхідно розраховуватися картками:Visa Platinum на cуму 5 000 грнVisa Infinite на 20 000 грнТакож до послуг держателів преміальних карток такі сервіси та знижки*Страхове покриття поширюється також на супругу та дітей (до 5 осіб), які подорожують з держателем картки Visa Infinite. До страхових сервісів також додається сервіс захисту покупок та компенсація затримки рейсу та багажу. Страхування втрати, крадіжки або випадкового пошкодження товару протягом 90 днів з моменту покупки на кожен випадок $6 тис (на рік $ 20 тис). Компенсація при затримці рейсу та затримці багажу більш ніж на 4 години: Visa Platinum - $200, та Visa Infinite - $500.**Сума страхового покриття для держателів Visa Infinite у випадку сплати карткою за проживання та/або проїзд.Visa Infinite – найвищий рівень в ієрархії карткових продуктів, який характеризується ідеальним сервісом, індивідуальним підходом та доступом до найбільш цінних привілеїв.Visa Platinum - базовий преміальний продукт, що надає додаткові привілеї, пов’язані з щоденними оплатами.