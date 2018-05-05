Про це повідомляє прес-служба Фіскальної служби.
Дивися повний текст У ДФС говорять про перевиконання плану зі збору податків.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 21:05
У ДФС говорять про перевиконання плану зі збору податків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ДФС говорять про перевиконання плану зі збору податків.
Додано: Сер 06 чер, 2018 21:05
Минимальная зарплата в Украине с 01.01.2017 по 31.12.2018 3200грн
с 01.01.2018 3723грн +16.3%
16,3% и 15,7% такое ощущение что сбор налогов зависит только от минималки.
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