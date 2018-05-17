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Найбільший виробник
електротранспорту зацікавився...

Найбільший виробник електротранспорту зацікавився...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:15

  Polly написав:Хомякоид да-да, летела Визэйром с Киева в Миминген за 110 евро. Цэ пэрэмога вид Омыляна. В Европе на Изиджете по 8-12 евро без Омыляна.


Да пишите уже бесплатно, а иногда еще и приплачивают. :mrgreen:

Если уж п... сказки рассказывать, то надо по полной?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:00

Re: Найбільший виробник електротранспорту зацікавився...

  Surfer написав:Предпочитаю судить по результатам. Поживем - увидим


Все обещания Омеляна - https://ru.slovoidilo.ua/persony/omelya ... beshhanija

Невыполненные - https://ru.slovoidilo.ua/persony/omelya ... ypolnennye

Уровень ответственности - 19% выполнено - https://ru.slovoidilo.ua/persony/omelya ... dimirovich
yanyura
 
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