|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 гру, 2025 13:10
BIGor написав: UA написав:
Ти хочешь зі мною помірятись в цій сфері?
Так.
??? Все?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9936
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2369 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Сер 10 гру, 2025 14:05
UA написав: Бетон написав: UA написав:
в польше на ремонт 2к (42 м2 это у них 2к)) я потратил 40куе в 24 году, вроде
Учитывая, что проводка была, стяжка, водоснабжение и так далее.
Это больше, чем в Киеве. Ремонт в Польше дорогой
Качество не видел, чувствую - дерьмо полное. эх костя костя)), твои рабочие с половиной лёгких - такое себе. налог PPE - 8,5%.
23% в Украине никто платить не будет
В Україні в твої власні раби ремонти роблять, а в Польщі ти наймав по ринковим цінам.
(я зараз відчуваю різницю між майстрами яких по 10-15 років знаєш, та майстрами по ринку. Які без предоплати мне погано розуміють. А з переоплатою стається лінгвістичне диво).
Ех UA)
Мій маляр купив будинок в себе під Львовом. Сантехнік їздить на 4 літровому рамному позашляховику і робить третій ремонт в квартирах.
Хто чий раб??))
Виходить я - слуга народу
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5782
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Сер 10 гру, 2025 15:04
airmax78 написав:
Да уж, война так сильно искривила восприятие действительности у народа и пошатнула ценности. Рассчитывать на певрспективы Ужгорода или там Мукачево против перспектив Киева - это примерно то же самое что рассчитывать на перспективы какого-нибудь Болеславца или Легницы против перспектив Варшавы.
В-ва теж була село, поки не перенесли столицю з Кракова.
Що перенесуть в Ужгород?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41745
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1621 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 10 гру, 2025 15:15
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5914385:Бетон"]23% в Украине никто платить не будет
У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.
То всі лендлорди то вже "найбагатша еліта"?
Платити мали б і без будь-яких спеціальних законів, є ПК, але наразі це абсолютно нереально ні проконтролювати ні адмініструвати, і якщо вже йти на вивід цієї сфери економіки з тіні, то необхідно трохи ліберальніше, 23% з обороту це реально дофіга для орендного доходу
Чого це дофіга? І чого з обороту? Думаю, якби приняли це підвищення з оренди в 22 році коли російські війська були під Києвом - то всі б платили і мовчали в трубочку. Зараз бачу війна в еліти десь далеко в Дніпропетровській/Донецькій області - можна не платити?[/quote]Так податок тут не з прибутку, а з усього "обороту", тобто всього надходження від оренди, незалежно здаєш ти як ФОП чи як фізособа.
Про яке підвищення мова? Наразі, якщо ви не ФОП, ви маєте заплатити оті 23% по ПК. Або як ФОП можете менше на спрощеній системі, проте все одно це не з прибутку. Хіба ТОВку яку відкривати на загальній системі.
Тому то явно який фейк.
Щодо "всі б платили" теж припущення. Вся ця сфера повністю в тіні, це десятки тисяч людей а може і більше ста тисяч тільки по Києву, і їх неможливо просто взяти одним рухом і змусити світити ці доходи і платити податки.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37066
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8279 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 10 гру, 2025 16:01
У нас відсотків 90 всього що здається це совкові хрущовки-панельки.Еліта да...)))
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1565
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 10 гру, 2025 19:47
И те "бабульки", что возможно и выехали к Шольцу ещё, а возможно и не ходят давно(за арендой, внуки 40 летние её забирают) вообще, побегут на цырлах оформлять ФОП из за десятки привара к пенсии в сотню уе от силы, а то и 3кгрн?
ПыСы. Десять это ещё хороший облцентр и хороший обьект. У нас сталинки 2-3К с ремонтом нитрокраской и побелкой(что наверно делал покойный дедушка под Олимпиаду80) для размещения стай кошечек и собачек и за 6-7 сдают. Даже в центре.
Бетону. Уточни авто сантехника. 4л на газУ не показатель зажиточности. Патфайдер такой 20ти летний десятку стоит, Прадо на пару кило дороже, не новый же 150й он с салона за 70 брал?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5513
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 10 гру, 2025 20:33
барабашов написав:
И те "бабульки", что возможно и выехали к Шольцу ещё, а возможно и не ходят давно(за арендой, внуки 40 летние её забирают) вообще, побегут на цырлах оформлять ФОП из за десятки привара к пенсии в сотню уе от силы, а то и 3кгрн?
ПыСы. Десять это ещё хороший облцентр и хороший обьект. У нас сталинки 2-3К с ремонтом нитрокраской и побелкой(что наверно делал покойный дедушка под Олимпиаду80) для размещения стай кошечек и собачек и за 6-7 сдают. Даже в центре.
Бетону. Уточни авто сантехника. 4л на газУ не показатель зажиточности. Патфайдер такой 20ти летний десятку стоит, Прадо на пару кило дороже, не новый же 150й он с салона за 70 брал?
Бетон - ще той звіздобол. У нього маляри і сантехніки на власних реактивних літаках літають(((
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23294
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17350686
|
|
|1380
|6812521
|
|
|3
|83682
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|