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Додано: Вів 19 чер, 2018 22:37
Я совсем не понял, как это словоблудие можно обозвать комментарием. Обычный напёрсточник - меняет одни и те же бессмысленные слова в разных предложениях. Цифры рассчитаны на безграмотную публику - если это его мамаша Витренко, тогда понятны наследственные наклонности делать из чёрного белое.
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