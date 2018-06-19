З 2005 по 2013 рік держава наростила зовнішніх боргів близько 50 млрд дол
Дивися повний текст Гройсман повідомив, скільки Україна в цьому році має витратити на обслуговування боргів.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 15:23
Гройсман повідомив, скільки Україна в цьому році має...
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Дивися повний текст Гройсман повідомив, скільки Україна в цьому році має витратити на обслуговування боргів.
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:23
Ну чем не команда реформаторов. Если на 2013 год внешний валовой долг составлял 50 млд долл, то сейчас 116 млд долл, растем не по годам.
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