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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:14

Шанси Фейслеса я оцінюю у 0.1%
Свої шанси я оцінюю у 1%.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:20

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:реєструє другий нік і з другого ніка пище новий діапазон.
Таким чином - шанси подвоюються.
Взагалі-то можна було при бажанні грати декільками ніками.

... от самі, наче закликаєте створювати по декілька ніків...... - а потім, тут розкачуєте цілий детектив і бавитесь, не то у Коломбо, не то у Пуаро! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:36

  Долярчик написав:
  tea написав:реєструє другий нік і з другого ніка пище новий діапазон.
Таким чином - шанси подвоюються.
Взагалі-то можна було при бажанні грати декільками ніками.

... от самі, наче закликаєте створювати по декілька ніків...... - а потім, тут розкачуєте цілий детектив і бавитесь, не то у Коломбо, не то у Пуаро! :mrgreen:

ну так а що Вам завадило потроїти шанси і дати ще три прогнози від Позитивчика,голого_в_кропиві і Алли7777.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:53

Я так порахував,що для того,щоб мені виграти конкурс,курс має бути 29.38 і вище.
Гагарін - записав? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:21

Для того,щоб виграв Ігор,курс має бути в діапазоні від 28.19 до 28.54.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:02

tea
... еееехххххх, до Коломбо - Вам ще рости і рости! :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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