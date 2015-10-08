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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:37

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:ДС ще той садист.
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:45

Друзі - проведу опитування,чи потрібен цей конкурс на 1 півріччя 2019 року.
Правила практично ті ж.Починаємо з діапазона в 3 грн.і кожні 2 тижні звужуємо на 25 копійок.
Ставка першого етапу - 100 грн.Потім ставик ростимуть на 100 грн. в кожному етапі.Кількість учасників 1 етапу - 10 чоловік.
Під цим повідомленням ставимо "плюси" ті форумчани,хто буде приймати участь у 1 етапі.
Якщо не назбирається 10 бажаючих в 1 етапі,то не бачу сенсу проводити конкурс.
Тепер про те - чий курс будемо вгадувати.
Вимоги до обмінки,чий курс будемо вгадувати.
1.Обмінка,курс купівлі якої ми будемо вгадувати станом на 30 червня,повинна мати свій сайт.
2.Обмінка моє розміщуватись щонайменше у обласному центрі.
3.В цьому обласному центрі,звідки буде обмінка,має бути ще щонайменше одна конкуруюча обмінка зі своїм сайтом.Мета - перевіряти курси в тому обласному центрі,щоб сильно не відрізнялись,тоді буде менше підозр.
4.Мінімальна фінансова умова для реклами цієї обмінки - 1000 грн.за весь період конкурсу.Ці кошти повністю підуть в призовий фонд.
5.Якщо будуть дві і більше бажаючих обмінок,то зупинимось на тій,яка запропонує кращі умови.
6.Пропозиції від обмінок приймаються в приватні повідомлення до завтра до 18.00.
7.Якщо не буде бажаючих обмінок,а конкурсанти будуть,то будемо вгадувати курси в зелених буквах в Київі.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:46

  Мизантрóп написав:
  tea написав:ДС ще той садист.
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А чому Ви вирішили змінити аву?
Хто у Вас на аві?
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:49

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:Хто у Вас на аві?
гарна була людина,мій товариш,він не витримав генетичного захворювання.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:14

  tea написав:Гагарін 28.10/28.25.
http://kurs.kharkov.com
Поки що це в діапазоні Фейслеса.
Але це ще не вечір.
І тим більше не 31 грудня.

Станом на момент Гагарін несподівано знизив курси.
28.00/28.15.
Хоча той же Київ зранку постійно зростає.
Станом на зара в таблиці обмінок є курси 28.08 на купівлю.
tea
 
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