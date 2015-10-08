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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:37

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:ДС ще той садист.
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:45

Друзі - проведу опитування,чи потрібен цей конкурс на 1 півріччя 2019 року.
Правила практично ті ж.Починаємо з діапазона в 3 грн.і кожні 2 тижні звужуємо на 25 копійок.
Ставка першого етапу - 100 грн.Потім ставик ростимуть на 100 грн. в кожному етапі.Кількість учасників 1 етапу - 10 чоловік.
Під цим повідомленням ставимо "плюси" ті форумчани,хто буде приймати участь у 1 етапі.
Якщо не назбирається 10 бажаючих в 1 етапі,то не бачу сенсу проводити конкурс.
Тепер про те - чий курс будемо вгадувати.
Вимоги до обмінки,чий курс будемо вгадувати.
1.Обмінка,курс купівлі якої ми будемо вгадувати станом на 30 червня,повинна мати свій сайт.
2.Обмінка моє розміщуватись щонайменше у обласному центрі.
3.В цьому обласному центрі,звідки буде обмінка,має бути ще щонайменше одна конкуруюча обмінка зі своїм сайтом.Мета - перевіряти курси в тому обласному центрі,щоб сильно не відрізнялись,тоді буде менше підозр.
4.Мінімальна фінансова умова для реклами цієї обмінки - 1000 грн.за весь період конкурсу.Ці кошти повністю підуть в призовий фонд.
5.Якщо будуть дві і більше бажаючих обмінок,то зупинимось на тій,яка запропонує кращі умови.
6.Пропозиції від обмінок приймаються в приватні повідомлення до завтра до 18.00.
7.Якщо не буде бажаючих обмінок,а конкурсанти будуть,то будемо вгадувати курси в зелених буквах в Київі.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:46

  Мизантрóп написав:
  tea написав:ДС ще той садист.
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А чому Ви вирішили змінити аву?
Хто у Вас на аві?
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:49

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:Хто у Вас на аві?
гарна була людина,мій товариш,він не витримав генетичного захворювання.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:14

  tea написав:Гагарін 28.10/28.25.
http://kurs.kharkov.com
Поки що це в діапазоні Фейслеса.
Але це ще не вечір.
І тим більше не 31 грудня.

Станом на момент Гагарін несподівано знизив курси.
28.00/28.15.
Хоча той же Київ зранку постійно зростає.
Станом на зара в таблиці обмінок є курси 28.08 на купівлю.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:15

  tea написав:
  tea написав:Гагарін 28.10/28.25.
http://kurs.kharkov.com
Поки що це в діапазоні Фейслеса.
Але це ще не вечір.
І тим більше не 31 грудня.

Станом на момент Гагарін несподівано знизив курси.
28.00/28.15.
Хоча той же Київ зранку постійно зростає.
Станом на зара в таблиці обмінок є курси 28.08 на купівлю.



Вас еще что удивляет на отечественном валютном рынке ? :lol:
Броют то одних, то других; то гривнепатриотов, то зеленых танкистов :mrgreen: Правда у вторых есть больше шансов остаться невредимыми, в долгосроке так точно.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:40

  Мизантрóп написав:
  tea написав:Хто у Вас на аві?
гарна була людина,мій товариш,він не витримав генетичного захворювання.


Це фінансовий форум, якось не дуже приємно бачити такі аватарки, тим більше коли на Вас поступають такі скарги
Размещение на аватарке портрета моего младшего сына с траурной лентой.

Ви серйозно, Мизатроп?Це дурні жарти :evil:
Ірина_
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