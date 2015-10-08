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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 гру, 2018 16:45
tea написав:
Гагарін 28.05/28.18.
Фейслес - молодець.Півроку тримав холодну витримку і не повівся ані на зростання курсу до 28.50 у вересні,ані на зростання до 29.00 в кінці листопада.
Шанси виграти конкурс у Фейслеса - 99%.
А у всіх інших - 1% на всіх.
Завтра народиться новий гад (від слова гадати).
Але це не справжній гад.
Вгадувати (прогнозувати) слід на рік чи півроку вперед, тоді таким гадам ціни б не було.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 09:01
Faceless, поздравляю
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Игорь
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Додано: Пон 31 гру, 2018 09:15
Игорь написав:Faceless
, поздравляю
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Додано: Пон 31 гру, 2018 09:16
Квесторе_поверніться написав: tea написав:
Гагарін 28.05/28.18.
Фейслес - молодець.Півроку тримав холодну витримку і не повівся ані на зростання курсу до 28.50 у вересні,ані на зростання до 29.00 в кінці листопада.
Шанси виграти конкурс у Фейслеса - 99%.
А у всіх інших - 1% на всіх.
Завтра народиться новий гад (від слова гадати).
Але це не справжній гад.
Вгадувати (прогнозувати) слід на рік чи півроку вперед, тоді таким гадам ціни б не було.
... тоді б вони тут точно не сиділи б!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Пон 31 гру, 2018 09:18
... і бачу, що Чай в сауні домивається перед НР!
- ай да молодеццц!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 31 гру, 2018 14:54
Вчора приблизно в 17.30 було написано - Чая заблоковано на добу.
Щось нічого не розумію - розблокували достроково?
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tea
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Додано: Пон 31 гру, 2018 14:56
Фіксуємо курс Гагарін 28.02/28.18 і вітаємо переможця - Фейслеса.
Фейслесе - є два варіанти розрахуватись з Вами.
1.Ви мені в приватні повідомлення кидаєте номер карточки,на який пеперахувати кошти.
2.Або 21 лютого планую їхати на матч "Динамо" - "Олімпіакос",тому можу перед матчем особисто віддати в руки.
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tea
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Додано: Пон 31 гру, 2018 15:01
tea написав:
Вчора приблизно в 17.30 було написано - Чая заблоковано на добу.
Щось нічого не розумію - розблокували достроково?
Амнистия
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 15:22
tea написав:Фіксуємо курс Гагарін 28.02/28.18 і вітаємо переможця - Фейслеса.
Фейслесе - є два варіанти розрахуватись з Вами.
1.Ви мені в приватні повідомлення кидаєте номер карточки,на який пеперахувати кошти.
2.Або 21 лютого планую їхати на матч "Динамо" - "Олімпіакос",тому можу перед матчем особисто віддати в руки.
Потім домовимося
А що там з конкурсами в конкурсі?
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Faceless
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Додано: Пон 31 гру, 2018 15:25
Faceless написав:
tea написав:Фіксуємо курс Гагарін 28.02/28.18 і вітаємо переможця - Фейслеса.
Фейслесе - є два варіанти розрахуватись з Вами.
1.Ви мені в приватні повідомлення кидаєте номер карточки,на який пеперахувати кошти.
2.Або 21 лютого планую їхати на матч "Динамо" - "Олімпіакос",тому можу перед матчем особисто віддати в руки.
Потім домовимося
А що там з конкурсами в конкурсі?
Треба час - сісти і все порахувати.Обов"язково підведемо підсумки.
П.С.Сідаю рахувати.Є вільні півгодини.
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tea
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