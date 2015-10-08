Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Підсумки конкурса в конкурсі.
1.Коли ДС покаже 27.00 на купівлю в Києві - ми вже підводили підсумки в цьому конкурсі,переможців там не виявилось.
2.Коли ДС покаже 28.00 на купівлю в Києві - теж підводили підсумки і переможців немає.
3.Коли ДС покаже 29.00 на купівлю в Києві - теж виявилось,що ніхто не вгадав.
4.Обсяги ЗВР на 1 грудня.Правильна відповідь - 17.712.Виграв Чай,який вказав діапазон 17.5 - 18 млрд.
5.Коли ДС покаже 30.00 на купівлю в Києві.
Виграв 100 грн.Долярчик,який спрогнозував,що такого курса в 2018 році не буде.
6.Скільки переглядів буде у конкурса станом на 31 грудня.
Тут 100 грн. виграв Фейслес.
7.Скільки сторінок буде у конкурса станом на 31 грудня.
Тут 100 грн. теж виграв Фейслес.
8.Скільки учасників буде у конкурса.
Тут 100 грн. виграв теж Фейслес.
9.Який призовий фонд буде у конкурса.
Тут переможців немає.