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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:49

Підсумки конкурса в конкурсі.
1.Коли ДС покаже 27.00 на купівлю в Києві - ми вже підводили підсумки в цьому конкурсі,переможців там не виявилось.
2.Коли ДС покаже 28.00 на купівлю в Києві - теж підводили підсумки і переможців немає.
3.Коли ДС покаже 29.00 на купівлю в Києві - теж виявилось,що ніхто не вгадав.
4.Обсяги ЗВР на 1 грудня.Правильна відповідь - 17.712.Виграв Чай,який вказав діапазон 17.5 - 18 млрд.
5.Коли ДС покаже 30.00 на купівлю в Києві.
Виграв 100 грн.Долярчик,який спрогнозував,що такого курса в 2018 році не буде.
6.Скільки переглядів буде у конкурса станом на 31 грудня.
Тут 100 грн. виграв Фейслес.
7.Скільки сторінок буде у конкурса станом на 31 грудня.
Тут 100 грн. теж виграв Фейслес.
8.Скільки учасників буде у конкурса.
Тут 100 грн. виграв теж Фейслес.
9.Який призовий фонд буде у конкурса.
Тут переможців немає.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:00

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:5.Коли ДС покаже 30.00 на купівлю в Києві.
Виграв 100 грн.Долярчик,який спрогнозував,що такого курса в 2018 році не буде.

... о, то я хоч щось виграв))
- то вже на днях(як відійдете від НР) попрошу моїх 100грн переказати будь-якій хворій дитинці і фото квитанції прикріпити тут!
Дякую!

Всіх з прийдешнім 2019!!!!!
МИРУ, ЩАСТЯ, ЗДОРОВ'Я, ДОБРА!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:42

  tea написав:Фіксуємо курс Гагарін 28.02/28.18 і вітаємо переможця - Фейслеса.
Фейслесе - є два варіанти розрахуватись з Вами.
1.Ви мені в приватні повідомлення кидаєте номер карточки,на який пеперахувати кошти.
2.Або 21 лютого планую їхати на матч "Динамо" - "Олімпіакос",тому можу перед матчем особисто віддати в руки.

Яка сума виграшу в Переможця...якщо ця інфо публічна?
І вітання.
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