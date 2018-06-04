Політика “дорогих грошей” працює - НБУ (інфографіка)

Додано: Чет 21 чер, 2018 17:29
Председатель правления RwS bank Владислав Кравец:"Все зависит от ставки по ОВГЗ. Сегодня она очень хороша – 16-17% годовых. Работая в крупном банке, я бы наверняка какой-то ресурс положил в эти бумаги. Это нулевой риск и 100% ликвидности. Плюс этот рынок подогревают иностранцы. Войти в эту бумагу и выйти из нее можно в любой момент. А при стабильной гривне это, по сути, будет валютной доходностью. На их рынках можно только мечтать зарабатывать 17%".
Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари: "...для инвестора текущая доходность капитала должна составлять: ставка ОВГЗ + премия".
И НБУ - Инфляция снизилась