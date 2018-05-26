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Випущено перші навушники
для міцного сну

Випущено перші навушники для міцного сну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 08:06

Випущено перші навушники для міцного сну

Пропонуємо до обговорення:
Навушники здатні пригнічувати сторонні звуки та забезпечувати міцний сон.

Дивися повний текст Випущено перші навушники для міцного сну.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 08:06

"Спать в наушниках можно всю ночь, при этом не ощущая никакого дискомфорта."

Сомневаюсь я насчёт отсутствия дискомфорта, если, как часто бывает, перевернуться на бок ухом в подушку.
avk
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 19:27

  avk написав:"Спать в наушниках можно всю ночь, при этом не ощущая никакого дискомфорта." Сомневаюсь я насчёт отсутствия дискомфорта, если, как часто бывает, перевернуться на бок ухом в подушку.

У богатых свои причуды
papazina
 
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