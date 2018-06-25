RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, у кого в
Україні можуть забрати пенсію

Стало відомо, у кого в Україні можуть забрати пенсію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:52

Стало відомо, у кого в Україні можуть забрати пенсію

Пропонуємо до обговорення:
В Україні є низка підстав, які дозволяють Пенсійному фонду на час або зовсім скасовувати виплату.

Дивися повний текст Стало відомо, у кого в Україні можуть забрати пенсію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82824
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:52

..ГДЕ логика в " “..Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей..." -чел пахал на эту страну, создавал здесь добавленную стоимость и т.д - и свою пенсию он ЗАРАБОТАЛ (в т.ч. и с доходов, получаемых ЗА пределами Родины!!!).. так какого х..ра?!!
maestro71
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 09.09.11
Подякував: 148 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:03

maestro71 Определенная извращенная логика есть - а вдруг пенсионер ласты склеил! А поскольку пенсионная система в Украине по логике своей еще советская - можно и не платить.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 806
З нами з: 12.12.14
Подякував: 84 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:39

На пенсию-в 70 лет, пенсионерам-горячий привет!
https://youtu.be/m5SfG0Gfwe8
серенький
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2110
З нами з: 02.07.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:26

я планирую уйти на пенсию в 40... за свой счет конечно же.... и ложил я на этот пенсионный фонд :mrgreen:
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2857
З нами з: 03.02.13
Подякував: 287 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, Tamagoch і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба 1, 2
R2 » Вів 26 чер, 2018 07:35
14 429
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 10:52
Tamagoch
В Україні друкуватимуть гроші для інших країн
R2 » Пон 25 чер, 2018 09:45
8 273
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 08:25
sequence
Стало відомо, коли шахтарям виплатять борги по зарплаті
R2 » Пон 25 чер, 2018 08:58
9 337
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 07:50
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.