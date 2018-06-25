Стало відомо, у кого в Україні можуть забрати пенсію

Додано: Вів 26 чер, 2018 09:03

maestro71 Определенная извращенная логика есть - а вдруг пенсионер ласты склеил! А поскольку пенсионная система в Украине по логике своей еще советская - можно и не платить.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!