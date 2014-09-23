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Новый закон о валюте:
ивестирование зарубеж

Новый закон о валюте: ивестирование зарубеж
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:44

Новый закон о валюте: ивестирование зарубеж

Предлагаю здесь обмениться опытом по данному вопросу.
в силу вступил новый закон о валдте, который позволит украинцам инвестировать за границу(в частности в акции и облигации зарубежных компаний) без необходимости получения индивидуальных валютных лицензий.
Хотелось бы здесь собрать пошаговую инструкцию по данному вопросу.
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 02:03

OzzyR Поддерживаю, 06 июля напечатали в "Голосе Украины". Даже газетку купил ради такого случая ). Было бы интересно также мнение тех, кто воспользовался индивидуальными лицензиями НБУ.
leopold75
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:46

Re: Новый закон о валюте: ивестирование зарубеж

Обсуждать пока еще нечего. В законе все самое интересное написано в самом конце - в Стаття 16. Прикінцеві та перехідні положення.
В этой статье указываются две даты (1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через сім місяців з дня набрання ним чинності.): 7 июля 2018 (набирає чинності) и 7 февраля 2019 (вводиться в дію).
В пункте 7 предложение: "Національний банк України після введення в дію цього Закону повертає без розгляду документи щодо надання індивідуальних та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, передбачених статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю», що надійшли до Національного банку України до введення в дію цього Законом та щодо яких Національним банком України не було прийнято рішення про надання або відмову в наданні ліцензії станом на день введення в дію цього Закону", думаю можно трактовать как "хотите перевести деньги за бугор до февраля 19-го - получайте лицензию".
Да, если лицензия будет не нужна, не забываем про финмониторинг на суммы больше 150 тыс. грн.
sme3
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:19

Тоді навіщо НБУ ввів дві дати в документ?
в чому різниця між ними (на пальцях)
раз закон чинний - значить він діє (я собі так думаю)
якась юридична казуїстика (ІМХО)
+50грн !
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