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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:28

Просмотр комментариев

Кто может объяснить:
1) почему у меня перестали отображаться комментарии
2) Почему приглашение "Присоединяйтесь к дискуссии" набранный текст воспринимает, но больше ничего с ним делать не хочет.
3) Куда делась кнопка "смотреть комментарии".

Я понимаю, что сайт развивается, но это какое-то не совсем понятное развитие.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:32

Radon Пролистнуть надо немножко вниз....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:41

rotator Раньше под текстом окно отрывалось, а теперь оно отсутствует, комменты не отображаются, только приглашение "присоединяйтесь...", быстрого перехода на форум нет,

что я не так делаю? или куда не посмотрел?
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:33

Radon Появились комменты... После того, как пару раз вышел и зашел по новой.
"Що це було? мабуть НЛО..." (с)
Radon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:05

У меня такая же проблема появилась.

Открываю любую новость. Внизу написано: Комментарий(4). Но самих комментариев не видно. Если же эту страницу обновить ЕЩЕ РАЗ, то комментарии появляются. Приходится каждый раз обновлять страницу. Это неудобно, да и порталу лишний напряг. Можно это как-то исправить?
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:55

Gippo ось відкрила новину і без обновлення сторінки є всі коментарі https://clip2net.com/s/3VsUPaX

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:50

Ірина_, как-то необычно работает.

Получается так: если открыть новость и сразу же спуститься к комментариям, то они подгружаются и их сразу и видно. Но если остаться на новости (не спускаясь к комментариям), а потом спуститься к комментариям, то их не видно. Так как-то.
Gippo
 
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