Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...

Додано: Сер 11 лип, 2018 11:36

Аlександр написав: zРадио написав: Как ракетчик - и инженер, и конструктор, и директор Южмаша - он бы никогда не сдал все 1272 боеголовок. Пусть Украина не могла содержить ни 1000, ни 100, но 10 - без проблем. Особенно если учесть, какой выбор запасных деталей и топлива был в расположении. Как ракетчик - и инженер, и конструктор, и директор Южмаша - он бы никогда не сдал все 1272 боеголовок. Пусть Украина не могла содержить ни 1000, ни 100, но 10 - без проблем. Особенно если учесть, какой выбор запасных деталей и топлива был в расположении.

И сейчас бы, как обезьяна с гранатой, угрожала ядерным оружием всему цивилизованному миру. А в войне с Донбассом, возможно, даже и применила. Наше ж жлобье трепаться любит, забывая о том, что оно уже давным-давно не председатель своего родного села, а представитель государства. Представляю безобидный твит какого-нибудь авакова или геращенко о готовности сбросить атомную бомбу на Венгрию или Польшу, не говоря уже про Россию.

Все же дальновидными оказались американцы в начале 90-х. И сейчас бы, как обезьяна с гранатой, угрожала ядерным оружием всему цивилизованному миру. А в войне с Донбассом, возможно, даже и применила. Наше ж жлобье трепаться любит, забывая о том, что оно уже давным-давно не председатель своего родного села, а представитель государства. Представляю безобидный твит какого-нибудь авакова или геращенко о готовности сбросить атомную бомбу на Венгрию или Польшу, не говоря уже про Россию.Все же дальновидными оказались американцы в начале 90-х.

Какой бред - Украина применила бы ЯО по Донбассу! Вы с головой дружите?Начнем с того, что с ядерной Украиной ни Россия, ни США, ни кто-либо другой не смел бы вести переговоры с позиции силы.Не было бы даже конфликта по Тузле с Россией! Не говоря уже об острове Змеиный с Румынией.Не было бы газовых войн в той форме, которой они проводились Россией.И майданов бы не было, так как это - тоже элемент внешней агрессии.А вы тут о Донбассе - да не сунулась бы Россия за пределы Севастополя в 2014 году, если бы вообще присутствовала в Украине к тому моменту!Заяви Украина в 1991 о намерении сохранить ядерный статус, мы бы кресло в СБ ООН получили наравне с Россией.Но доравившиеся до власти бывшие комсомольские и партийные работники так были рады возможности дерибана, что не смотрели дальше своего носа!